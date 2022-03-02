Общество

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещен в четверг, 3 марта, в думской электронной базе.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Отмечается, что при необходимости этот срок может быть продлен. «Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма кредитных каникул, предусмотренных Федеральным законом №106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, пишет газета «Известия», законопроект определит механизмы поддержки экономического сектора, среди которых упрощающие установленные законодательством России разрешительные и лицензионные процедуры. Они регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и особенности регулирования правоотношений в сфере страховой деятельности в стране.

Ранее в этот день сообщалось, что проект федерального закона разработан для защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

2 марта в Госдуме прокомментировали разрабатываемый пакет антикризисных мер. Отмечалось, что, в первую очередь, в пакет войдут меры по поддержке российской промышленности, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса и авиастроения.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что недружественным странам не удастся дестабилизировать экономику России.

Кроме того, он также прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина ограничить вывоз из страны наличной зарубежной валюты в размере, превышающем $10 тыс. Песков отметил, что Москва вводит контрсанкции, для того что минимизировать ущерб от действий, направленных на подрыв целостности российской экономики. По его словам, Россия «не станет стрелять себе в ногу». Важно детально проанализировать враждебные действия стран, которые ввели и продолжают вводить санкции, и уже потом объявить контрмеры. В данной ситуации сохранение экономики возможно, только если делать жесткие и продуманные шаги.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что экономика РФ якобы шатается из-за санкций, однако пресс-секретарь ответил, что она вполне способна устоять на ногах.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.