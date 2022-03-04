Общество

Губернатор заявил о готовности Псковской области к паводку и пожароопасному сезону

Органы управления и силы Псковской областной подсистемы РСЧС готовы к прохождению весеннего половодья и пожароопасному сезону в текущем году. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, совещание прошло сегодня, 4 марта, в режиме видео-конференц-связи.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В рамках заседания Александр Гуцан поручил руководителям регионов принять неотложные меры по надлежащему регулированию хозяйственной деятельности в зонах периодического затопления и подтопления, заблаговременно создать в населенных пунктах, где есть такие риски, необходимые запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения.

Полномочный представитель напомнил и о сложном пожароопасном периоде, с которым столкнулись, в том числе и регионы Северо-Запада в 2021 году. «Следует повысить эффективность мониторинга пожарной опасности в лесах, увеличить штат парашютно-десантной пожарной службы, обеспечить своевременное реагирование на возникающие пожары на удаленных территориях для их ликвидации в первые сутки», - подчеркнул Александр Гуцан. Особое внимание он акцентировал на важность проведения надзорных профилактических мероприятий по соблюдению органами местного самоуправления требований пожарной безопасности.

В свою очередь Михаил Ведерников проинформировал полпреда о комплексе мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. Пики весеннего половодья на реках ожидаются в первой половине апреля. Учитывая, что зима снежная, то максимальные уровни воды могут быть несколько выше нормы. Для реагирования на возможные ЧС, заметил губернатор, создана серьезная группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, в которую вошли свыше 2,2 тысяч человек и более 750 единиц техники.

Глава региона также сообщил, что субъект сформировал резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС, резервы созданы и органами местного самоуправления. Кроме того, по поручению губернатора, увеличен резервный фонд области по противодействию ЧС.

Говоря о пожароопасном сезоне, Михаил Ведерников обратил внимание, что его установление прогнозируется с начала апреля. В рамках противопожарных мероприятий планируется устройство более 300 километров противопожарных минерализованных полос, уход и прочистка более 5,7 тысячи километров противопожарных минерализованных полос, реконструкция более 100 километров лесных дорог, предназначенных для охраны лесов. Кроме того, будет продолжена агитационно-профилактическая и контрольно-предупредительная работа.

Сейчас на территории региона создана эффективная система обнаружения пожаров, включающая наземное патрулирование по маршрутам протяженностью более 2,2 тысячи километров, система дистанционной охраны «Лесохранитель» с охватом более 90% территории земель лесного фонда. Комбинированная система обнаружения лесных пожаров позволяет снизить их количество и при необходимости оперативно организовать тушение.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» только в прошлом году на сумму 70 миллионов рублей купили 19 единиц лесопожарной техники. В этом году планируется купить 7 единиц тяжелой лесопожарной техники на сумму 68 миллионов рублей.