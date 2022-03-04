Общество

Глава Пскова поздравила сотрудниц фабрик и заводов с 8 марта

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила женщин, трудящихся в городе за заводах и фабриках, с наступающим Международным женским днем. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте сегодня, 4 марта.

Фото здесь и далее: Елена Полонская / Instagram

Глава города лично посетила фабрику «Славянка», молочный завод и хлебокомбинат, а также «Авар». Там она пообщалась с сотрудницами.

«Вклад каждой сотрудницы в работу предприятий сложно оценить на словах. Это настоящие профессионалы своего дела. В то же время они продолжают» оставаться хрупкими женщинами: детьми, сестрами, матерями и бабушками. Я желаю каждой сохранить праздничное настроение. Пусть вас окружают любящие и заботливые мужчины, дети. Пусть ваше сердце остается открытым для любви и мира. Уверена, что добро обязательно победит, и в жизнь вернутся стабильность и покой. С праздником вас, дорогие, прекрасные женщины! С 8-ым марта!» - пожелала Елена Полонская.