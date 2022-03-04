Общество

Псковичи могут получить кэшбэк за подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете

Жители Псковской области могут выбрать подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете и получить дополнительный кэшбэк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Изображение: СНГБ

В СНГБ-Маркете дополнительный кэшбэк можно получить на следующих площадках:

Mixit – до 11,68% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Vichy – до 11,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Lamoda – до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Yves Rocher – до 8,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Sephora – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Sokolov – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Zarina – до 7,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Love Republic – 5,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Aliexpress – до 5,5% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Яндекс.Маркет – до 5,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Аскона – до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Золотое яблоко – до 4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Fitness Plaza – до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

другие интернет-магазины*.

Для того, чтобы совершить покупку на СНГБ-Маркет, нужно:

Зайти в приложение «СНГБ Онлайн». Выбрать раздел «Лояльность». Кликнуть на «СНГБ-Маркет». Кликнуть на нужный раздел. Выбрать магазин и пройти по ссылке. Выбрать товар или услугу и оплатить картой СНГБ.

Тем, кто не является участником программы лояльности СНГБ, предлагают подключиться к ней. В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности можно узнать по ссылке.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет.