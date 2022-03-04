Псковичи могут получить кэшбэк за подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете

Жители Псковской области могут выбрать подарки к 8 марта на СНГБ-Маркете и получить дополнительный кэшбэк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Изображение: СНГБ
В СНГБ-Маркете дополнительный кэшбэк можно получить на следующих площадках:
Mixit – до 11,68% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Vichy – до 11,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Lamoda – до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Yves Rocher – до 8,8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Sephora – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Sokolov – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Zarina – до 7,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Love Republic – 5,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Aliexpress – до 5,5% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Яндекс.Маркет – до 5,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Аскона – до 4,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Золотое яблоко – до 4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Fitness Plaza – до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
другие интернет-магазины*.
Для того, чтобы совершить покупку на СНГБ-Маркет, нужно:
Зайти в приложение «СНГБ Онлайн».
Выбрать раздел «Лояльность».
Кликнуть на «СНГБ-Маркет».
Кликнуть на нужный раздел.
Выбрать магазин и пройти по ссылке.
Выбрать товар или услугу и оплатить картой СНГБ.
Тем, кто не является участником программы лояльности СНГБ, предлагают подключиться к ней. В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».
Подробнее об условиях программы лояльности можно узнать по ссылке.
*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет.