Общество

На тысячу мужчин в Псковской области приходится более 1100 женщин — Псковстат

332,2 тысячи женщин (53,6% общей численности населения) проживало по состоянию на 1 января 2021 года в Псковской области, из них 72,1% – в городской местности. На тысячу мужчин области приходилось 1154 женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

Несмотря на то, что женщин больше половины населения, изначально девочек на свет появляется на 2–8% меньше, чем мальчиков, отметили специалисты.

Средний возраст женщин региона составил 45,8 года, что на 7,1 года больше, чем средний возраст мужчин.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 74,4 года, что на 10,5 лет больше, чем у мужчин.

Наиболее популярным возрастом вступления в брак у женщин является период 20–30 лет.

На начало прошлого года в области статистики насчитывали 3124 женщин-долгожителей в возрасте 90 лет и старше (мужчин – 745 человек).

В трудоспособном возрасте (16–55 лет) находились 45,7% женщин, моложе и старше трудоспособного возраста – 15% и 39,3% соответственно.

Жительницы Псковской области занимают активную позицию на рынке труда, имея достаточно высокий образовательный уровень, рассказали статистики.

По данным выборочного обследования рабочей силы, высшее образование имели 33,5% женщин (20,1% мужчин), среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена - 32,0% (18,9% мужчин), среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 18,6% (35,9% мужчин).

Численность женщин, занятых в экономике в 2020 году, составляла 139 тыс. человек, или 49,3% общей численности занятых. Средний возраст занятых в экономике женщин составил 43 года (мужчин – 41 год).

«Неуклонно растет количество женщин, выбирающих своим призванием различные исследовательские специальности», – отметили в Псковстате.

В Псковской области за 2020 год доля женщин-исследователей, занятых научно-исследовательской работой, преобладала над долей мужчин, и составила 56%. Среди кандидатов наук более половины – женщины (61%).

Уровень безработицы среди женщин в 2020 году был ниже (3,8%), чем у мужчин (9,0%), добавили в Псковстате.