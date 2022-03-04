Общество

Псковичам предлагают сфотографировать «завтрак для любимых» 8 марта

Ряд праздничных мероприятий пройдет в Псковской области 8 марта — в Международный женский день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Самым масштабным из них станет акция «Вам, любимые!» — волонтеры, студенты и представители национальных диаспор подарят женщинам в Пскове, Великих Луках и муниципалитетах тысячу тюльпанов. В администрации отметили, что акция «Вам, любимые!» посвящена «проявлению чувства доброты и нежности к представительницам прекрасной половины человечества».

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Отдельное внимание в Международный женский день уделят женщинам, проживающим в социальных учреждениях области, женщинам-ветеранам. «Последним волонтеры Победы создадут праздничное настроение с помощью концертов под окнами и помогут по хозяйству», - заметили в администрации.

Мужчины, приняв участие в онлайн-акциях, могут сделать приятный сюрприз своим женам, мамам, бабушкам и дочерям. Например, в социальной сети «ВКонтакте» можно продемонстрировать свой «завтрак для любимых», сопроводив пост хештегами #рдш #8 марта #завтракдлялюбимых #вамлюбимые #8марта2022.

Музыкальное видеопоздравление — одиночное или групповое исполнение песни Муслима Магомаева «Королева красоты» можно разместить на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram или Tik-tok с хэштегами: #рдш #8 марта #королевакрасоты #вамлюбимые #8марта2022

В домах культуры, школах, библиотеках и других учреждениях культуры в муниципалитетах к празднованию Международного женского дня приурочены выставки, творческие встречи и поэтические вечера, мастер-классы, познавательные интерактивные игры, концертные программы и театральные постановки.

С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.