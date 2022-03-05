Общество

Еще 25 вышек мобильной связи установят в Псковской области за год

Еще 25 вышек мобильной связи установят в Псковской области в этом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

18 вышек в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» появятся в деревнях с населением от 100 до 500 человек.

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7 базовых станций установят за счет областного бюджета, госконтракт уже заключили. В том числе появится вышка в деревне Кицково Себежского района – с жалобами на плохую связь на личном приеме граждан к губернатору обращалась жительница из этой деревни. Планируется запустить станцию летом, она обеспечит устойчивое покрытие сигналом до 8 километров.