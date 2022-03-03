Общество

Две телефонные вышки подключили к мобильной связи в Гдовском районе

Две телефонные вышки подключили к мобильной связи в Гдовском районе, сообщается в официальном Telegram-канале.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канале региона

«Подключена к мобильной связи вышка в деревне Вейно – та самая, части которой были украдены. Необходимые материалы были заказаны и вышка заработала в срок», – отмечается в сообщении.

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Также заработала вышка мобильной связи в деревне Ремда. «Теперь дорога на Самолву обеспечена связью», – подчеркнул и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

Напомним, в прошлом году было установлено 48 базовых станций в населенных пунктах с населением от 20 до 100 человек благодаря поддержке правительства РФ, 12 вышек в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и одна вышка в деревне Поляне Пушкиногорского района была установлена за счет областного бюджета.