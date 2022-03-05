Общество

Алексей Севастьянов отметил 50-летие

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов отметил 50-летие.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Футбольный клуб «Псков-747» поздравил экс-председателя областной федерации футбола Алексея Севастьянова с праздником. «От всей души поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, удачи и всего самого наилучшего!» - написали члены футбольного клуба в Instagram.

Алексей Севастьянов родился 4 марта 1972 года в Тарту в семье военнослужащего.

В 1993 году окончил Тартуский государственный университет, тренер спортивных игр, специалист по науке о здоровье.

2000-2015 – генеральный директор ЗАО «Авто-Лада».

2015-2021 – директор, заместитель директора ООО «Футбольный клуб Псков-747».

С 11 марта 2007 по 4 декабря 2011 являлся депутатом Псковского областного Собрания депутатов четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (город Псков).

4 декабря 2011 избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 (город Псков). 18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3. 19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1.

С октября 2021 года работает в Псковском областном Собрании депутатов на постоянной профессиональной основе.

В свободное время увлекается спортом: многократный чемпион Эстонской ССР и Северо-Запада по хоккею, бывший член сборной Эстонской ССР по хоккею, победитель спартакиады «Дружба народов» и других призов. В 2005 году награжден почетным знаком за развитие физкультуры и спорта РФ.

Член партии «Единая Россия». С мая 2009 по декабрь 2011 был руководителем политсовета Псковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», член президиума регионального политического совета партии.