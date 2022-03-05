Общество

Когда можно будет говорить об отмене COVID-ограничений, сообщил Михаил Ведерников

В условиях коронавирусных ограничений Псковская область живет уже два года. Когда «можно будет поговорить об их отмене» - об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает «МК в Пскове».

«За эти два года коронавирус всем нам изрядно надоел. Он стал обыденностью. Поэтому на фоне международной повестки многие просят сейчас отметить все ограничения. Выражу свою позицию: к таким вопросам нужно подходить взвешенно и с холодной головой. Вне зависимости от нашего отношения к этой теме COVID-19 никуда не делся и продолжает забирать жизни», - прокомментировал глава региона.

Он отметил, что Псковская область прошла пик заболеваемости, сейчас ее уровень постепенно снижается. Однако ежедневно по-прежнему фиксируется около 800 случаев.

«Если бы вакцинация в Псковской области достигла необходимых значений, ограничения могли бы быть сняты уже сегодня», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что Псковская область одной из последних в стране вышла на пик заболеваемости коронавирусом. Это означает, что она медленнее остальных выходит из этой волны – сейчас наш регион занимает второе место по распространению коронавируса на Северо-Западе и шестое в стране.

Также губернатор пообещал рассмотреть возможность снятия ограничений лишь после того, как уровень заболеваемости приблизится к 400 новых случаев в сутки. «До тех пор это неоправданный риск», - заключил Михаил Ведерников.