Общество

ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары

По запросу «Единой России» Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на детские товары.

ФАС направила соответствующий запрос в группу компаний «Детский мир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России», ведомство проведет анализ обоснованности изменения стоимости данных видов продукции в связи с поступившим обращением партии, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на детское питание и подгузники.

«В этих целях антимонопольная служба направила запрос в группу компаний «Детский мир» с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году», - говорится в сообщении ФАС.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования, а недобросовестные практики пресечены, отметили в ведомстве.

Отметим, что запрос в Федеральную антимонопольную службу России по поводу завышения цен на детские товары у ряда ритейлеров направила после массовых обращений родителей первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По ее словам, люди сообщили, что ритейлеры подняли цены на некоторые позиции от 30 до 300 процентов.