Общество

Ушел из жизни бывший директор псковской школы №9 Владимир Алексеев

Ушел из жизни бывший директор псковской школы №9 Владимир Алексеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: управление образования администрации Пскова / Instagram

Владимир Алексеев скончался на 74 году жизни 5 марта, сообщил коллектив средней общеобразовательной школы №9 имени А. С. Пушкина. «Он прошел долгий тернистый трудовой путь от рядового учителя до директора школы, получив звание "Заслуженный учитель школы РФ"», - отметили в школе.

Начинал свою педагогическую карьеру Владимир Алексеев в 1971 году учителем биологии и химии Поддубской восьмилетней школы Пустошкинского района Псковской области. После службы в армии работал учителем биологии в Москвинской средней школе Псковского района, директором которой стал в 1977 году. С 1981 по 1984 годы - заместитель директора одной из школ города Улан-Батор (Монгольская Народная Республика).

Также он работал заместителем директора в лицее №4 города Пскова, а с 1985 по 2012 год занимал пост директора средней общеобразовательной школы №9.

«Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Одно из самых ценных качеств Владимира Борисовича - человечность, глубокая любовь к детям, любовь, в которой сочеталась сердечная ласка с мудрой строгостью и требовательностью отца. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории нашей школы», - добавили в школе №9.

Отпевание состоится 7 марта в 15.00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 33. Отпевание будет проходить без личного прощания.