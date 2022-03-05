Правительство намерено отменить требование для ученых публиковаться в зарубежных изданиях

Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
«Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования "Web of Science" и/или "Scopus"», - цитирует сообщение РИА Новости.
Вице-премьер также поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований, добавили в аппарате.