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Общество

Правительство намерено отменить требование для ученых публиковаться в зарубежных изданиях

07.03.2022 19:51|ПсковКомментариев: 1

Правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования "Web of Science" и/или "Scopus"», - цитирует сообщение РИА Новости.

Вице-премьер также поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований, добавили в аппарате.

Теги: #правительство #наука
Источник: Псковская Лента Новостей
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