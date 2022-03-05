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Общество

Псковичам рассказали о призах на конкурсе фотографий к Международному женскому дню

07.03.2022 21:50|ПсковКомментариев: 0

Организаторы конкурса фотографий к Международному женскому дню «Из чего же сделаны наши девчонки?» сформировали призовой фонд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском городском молодежном центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

«Победитель, по итогу оценки жюри, получит качественную кольцевую лампу, благодаря которой процесс создания контента станет еще приятнее. Автор фотографии, занявшей второе место, будет награжден "космическим" повербанком, который можно взять с собой куда угодно. Участник, занявший третье место в конкурсе, получит настольную игру – она позволит интересно провести время с родными и друзьями», - отметили организаторы конкурса и добавили, что также все победители получат грамоты.

Работу на конкурс можно отправить до 9 марта включительно. Участниками могут стать как профессиональные фотографы, так и фотолюбители города Пскова в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от гендерной принадлежности. Главное условие – фотография должна соответствовать заявленной тематике.

Также для участия в конкурсе необходимо внимательно ознакомиться с Положением.

Теги: #молодежный центр #фотоконкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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