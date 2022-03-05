Общество

Александр Котов поздравил женщин с праздником от имени депутатского корпуса Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня представительницы прекрасной половины человечества принимают поздравления с праздником и слышат в свой адрес много искренних слов восхищения и благодарности, – отметил Александр Котов. – Очаровательные, добрые, заботливые, ответственные, созидательные, любящие и любимые – этих эпитетов недостаточно, чтобы в полной мере передать уважение и признательность к окружающим нас женщинам. Беззащитные и одновременно удивительно сильные духом, мудрые, но сохранившие в себе трогательную наивность, одинаково успешно достигающие карьерных высот и создающие тихий домашний уют. Всегда оставайтесь такими же многогранными и прекрасными!».

Спикер регионального парламента пожелал, чтобы радость и благополучие были неизменными спутниками на жизненном пути женщин, а невзгоды обходили стороной. «Пусть обязательно сбудутся ваши заветные мечты. Будьте здоровы и счастливы! С праздником!» – добавил Александр Котов.