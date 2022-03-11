Общество

Михаил Ведерников распорядился реализовать мероприятия по предупреждению пожаров

Губернатор Псковской области — председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение «О реализации комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и предотвращения гибели людей на пожарах на территории Псковской области в 2022 году».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, главам районов и администраций Пскова и Великих Лук поручено организовать разъяснительную работу для предупреждения пожаров, а также на заседаниях муниципальных комиссий рассмотреть вопросы реализации первичных мер пожарной безопасности вне населенных пунктов.

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений, согласно распоряжению, должны провести мониторинг состояния пожарной безопасности в населенных пунктах, своевременно организовывать профилактические мероприятия, а также информационную работу на местах.

Комитету по социальной защите Псковской области поручено актуализировать списки малоимущих и многодетных семей и граждан для того, чтобы продолжить установку дымовых пожарных извещателей в их домах и квартирах по профильной региональной госпрограмме.

Органам исполнительной власти Псковской области необходимо обеспечить пожарную безопасность в подведомственных организациях.

Ряд рекомендаций для предупреждения пожаров и гибели в них людей дан Главному управлению MЧC России по Псковской области.