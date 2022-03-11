Общество

За сутки в Псковской области выявили почти 300 случаев заражения COVID-19

291 факт заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировали 103 818 случаев заболевания COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 2 779 пациентов (2498 + 281). Выздоровели от болезни в регионе всего 91 982 человека (+1 141). Умерли от COVID-19 в области 1 645 человек (+7).

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Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:

Псков – 33068/66

Великие Луки – 16232/37

Бежаницкий район – 1287/7

Великолукский район – 2557/8

Гдовский район – 1783/5

Дедовичский район – 2589/33

Дновский район – 853/0

Красногородский район – 891/2

Куньинский район – 921/4

Локнянский район – 1008/3

Невельский район – 4694/19

Новоржевский район – 1071/5

Новосокольнический район – 3032/2

Опочецкий район – 3100/2

Островский район – 4884/5

Палкинский район – 968/2

Печорский район – 2355/3

Плюсский район – 1639/15

Порховский район – 3538/37

Псковский район – 8453/5

Пустошкинский район – 1268/5

Пушкиногорский район – 1377/14

Пыталовский район – 1415/1

Себежский район – 2464/9

Стругокрасненский район – 1686/2

Усвятский район – 639/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.