За сутки в Псковской области выявили почти 300 случаев заражения COVID-19

291 факт заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировали 103 818 случаев заболевания COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 2 779 пациентов (2498 + 281). Выздоровели от болезни в регионе всего 91 982 человека (+1 141). Умерли от COVID-19 в области 1 645 человек (+7).
Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:
Псков – 33068/66
Великие Луки – 16232/37
Бежаницкий район – 1287/7
Великолукский район – 2557/8
Гдовский район – 1783/5
Дедовичский район – 2589/33
Дновский район – 853/0
Красногородский район – 891/2
Куньинский район – 921/4
Локнянский район – 1008/3
Невельский район – 4694/19
Новоржевский район – 1071/5
Новосокольнический район – 3032/2
Опочецкий район – 3100/2
Островский район – 4884/5
Палкинский район – 968/2
Печорский район – 2355/3
Плюсский район – 1639/15
Порховский район – 3538/37
Псковский район – 8453/5
Пустошкинский район – 1268/5
Пушкиногорский район – 1377/14
Пыталовский район – 1415/1
Себежский район – 2464/9
Стругокрасненский район – 1686/2
Усвятский район – 639/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.