Общество

Открытую площадку для наблюдения за звездами могут посетить псковичи

Астрономы-любители организовали площадку для наблюдения за звездами в районе горы Соколихи в Псковском районе. Бесплатно посмотреть на звездное небо в телескоп псковичи могут сегодня, 12 марта, примерно до 23.00. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«Пришла весна и хорошая погода, а это значит, что наши "посмотрелки" возвращаются! <...> Мы будем не на самой Соколихе (тяжело туда таскать оборудование), а на горке через дорогу от стоянки (смотрите фото)! Как обычно, увидеть нас можно будет по лазерным указкам и большим телескопам», - заметили астрономы-любители.

Организаторы отмечают, что на данный момент массовые мероприятия требуют согласования с Роспотребнадзором, которое они не успели получить, поэтому к телескопу будут пускать строго по одному человеку. «Но мы не можем запретить всем желающим прогуливаться в это время рядом и, при желании, подходить и смотреть в телескоп. Так что, если будете проходить мимо, не проходите мимо!» - предложили они.

При помощи одного из телескопов астрономы-любители организовали онлайн-трансляцию, она доступна по ссылке.