Общество

Оксана Федорова: В россиянах воспитан ген победителя и освободителя

Уроженка Пскова, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова заявила, что в россиянах воспитан ген победителя и освободителя. Свое мнение она опубликовала в Instagram-аккаунте.

Фото: Оксана Федорова / Instagram

«Вся моя жизнь и творчество связаны с именем моей страны - с Россией. Победа в конкурсе "Мисс Вселенная" ровно 20 лет назад, в 2002 году, была для меня победой моей страны. Я ощущала невероятную радость и гордость, когда на разных языках произносили с уважением и пиететом - Россия», - отметила она.

Как объяснила Оксана Федорова, ее отказ от короны был связан с тем, что она ощущала себя чужой в США.

«Я русская, и вся моя жизнь связана с моей Родиной. У нас великая история, культура, вера и несгибаемый народ, в котором веками воспитан ген победителя и освободителя. Я горжусь Россией», - подчеркнула она.