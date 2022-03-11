Общество

Псковский центр гигиены проверил качество воды в себежском роднике

По заказу национального парка «Себежский» Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области провел лабораторные испытания воды в роднике «Святой источник» в городе Себеже. Запись об этом размещена 11 марта в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: национальный парк «Себежский», заказник «Ремдовский» / «ВКонтакте»

В результате исследований оказалось, что вода из родника пригодна как источник питьевого водоснабжения. Она без запаха, обладает малым содержанием нерастворенных веществ (малая мутность). Вода мягкая (низкая жесткость), с пониженным содержанием растворенных минеральных веществ. «Это хорошо для очищения организма. Но она не является минеральной, как нарзан», - говорится в сообщении.

Содержание железа и других металлов в несколько раз ниже предельно допустимой концентрации для источников питьевого водоснабжения. По количеству растворенного серебра вода не является обогащенной. Радиоактивность в воде в 5-10 раз ниже нормы.