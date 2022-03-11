Общество

Михаил Ведерников «заморозил» свою страницу в Instagram на неопределенный срок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников «заморозил» свою страницу в Instagram на неопределенный срок. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Руководство Facebook и Instagram дало свои пояснения по изменению политики против разжигания ненависти. Оказывается, призывать к насилию против русских можно не в каждой стране. Разумеется, ситуацию в корне это никак не меняет. Как справедливо отметили в Роскомнадзоре, вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешены призывы к насилию. Это буквально является частью состава преступления "геноцид" в той форме, в которой оно закреплено Конвенцией ООН», - отметил глава региона.



Он также выразил надежду, что со временем это «безумие» пройдет, а компания изменит свой подход к работе, потому что Instagram – это значимая и удобная площадка для общения, хорошая платформа для ведения бизнеса, инструмент самовыражения для многих творческих людей.

«Свою страницу в Instagram замораживаю на неопределенный срок. Посты удалять не буду, но комментарии отключу. Основным каналом связи с вами планирую сделать профиль "ВКонтакте". Давайте оставаться на связи», - написал губернатор, а также поблагодарил подписчиков за обратную связь и пригласил продолжить совместную работу на «отечественной платформе».