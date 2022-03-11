Общество

Сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков призывают псковичей

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет на территории Псковской области с 14 по 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону.

Мероприятие проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция региона призывает псковичей проявить бдительность, ответственную гражданскую позицию и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по «телефону доверия»: 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: 66-16-49. При необходимости получить консультации по вопросам лечения от наркозависимости и последующей реабилитации можно обратиться по круглосуточному телефону: 56-60-16 в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области».

«Помните, что ваша объективная и своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких», - подчеркнули в управлении.