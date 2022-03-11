Общество

Что делать при нападении преступников, напомнила псковская полиция

Каков должен быть порядок действий при встрече с преступниками, рассказали жителям Псковской области в региональной пресс-службе УМВД России.

«Если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося нападения, так как по "горячим следам" преступление раскрыть легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия. Как можно подробнее и точнее нужно изложить все, что с вами произошло. Чем больше удастся вспомнить вспомните деталей, тем успешнее будет поиск», - отметили в пресс-службе УМВД.

В ведомстве также добавили, что, если потерпевшие не обращаются в полицию, это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые "подвиги". Поэтому необходимо запомнить внешность подозреваемого, его одежду, обувь. Также важно обратить внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и другие), на анатомические особенности (хромота и так далее), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования.

«В случае, если есть свидетели, попросите их подождать вместе с вами до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, следует записать их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона. Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка», - напомнили в УМВД.