Общество

Житель Пскова выплатил более 100 тысяч рублей долга после ареста автомобиля

Арест, наложенный на автомобиль, подтолкнул псковича выплатить задолженность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На исполнении в ОСП города Пскова №1 находилось производство в отношении горожанина о взыскании долга в пользу юридического лица. Судебный пристав-исполнитель вынес должнику постановление об обращении взыскания, а также ограничил выезд за пределы России и запретил регистрировать автомобиль.

После принятых мер пскович сам явился к судебным приставам, ему вручили требование о предоставлении машины для ареста. На следующий день должник решил выплатить 120 тысяч рублей, чтобы не остаться без своего автомобиля. Все ограничительные меры сняли, а исполнительное производство закончили.