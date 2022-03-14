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Общество

Псковичкам рассказали об учете времени ухода за детьми при начислении пенсии

14.03.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Время ухода за детьми автоматически учитывается при оформлении пенсии матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда  России.

По действующим правилам, это время включается в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные коэффициенты. Источником информации для отражения периодов ухода на лицевом счете служат данные об обращениях за материнским капиталом, а также сведения о единовременных выплатах семьям с детьми по указам президента.

Автоматическое включение информации об уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый год увеличивает долю пенсий, которые оформляются полностью дистанционно только по одному заявлению, без визита в клиентский офис подтверждающих документов.

В ПФР напомнили, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продолжительности период ухода за вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента.

«Мама четырех детей, таким образом, может сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, например, достаточно для выхода на пенсию по возрасту», - отметили в ПФР.

Если женщина состояла в трудовых отношениях на момент рождения ребенка, то при оформлении пенсии ей учитывается наиболее выгодный вариант ее пенсионных прав, либо стаж, либо период ухода за ребенком. При этом период ухода могут также засчитать отцу ребенка вместо матери.

Теги: #пенсии #пенсионный фонд #материнство
Источник: Псковская Лента Новостей
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