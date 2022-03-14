Общество

Россиянам назвали способ вернуть деньги за неработающие из-за санкций гаджеты

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за гаджеты, которые выключились из-за санкций.

Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, иначе потребитель может предъявить требование о возврате денег, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В Ведомстве напомнили, что американская компания Apple, производитель устройств с iOS, из-за событий на Украине ранее объявила о приостановке продаж в России. Кроме того, из-за ограничений на операции международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

«Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю», — цитирует сообщение РИА Новости.

Если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет, то потребитель может предъявить продавцу требование о возврате денежных средств, пояснили в пресс-службе.

Если такой срок прошел, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если проблема существенная. А прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано таковой, подчеркнули в ведомстве.