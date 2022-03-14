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Общество

Россиянам назвали способ вернуть деньги за неработающие из-за санкций гаджеты

14.03.2022 21:28|Псков

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за гаджеты, которые выключились из-за санкций. 

Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, иначе потребитель может предъявить требование о возврате денег, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В Ведомстве напомнили, что американская компания Apple, производитель устройств с iOS, из-за событий на Украине ранее объявила о приостановке продаж в России. Кроме того, из-за ограничений на операции международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

«Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю», — цитирует сообщение РИА Новости.

Если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет, то потребитель может предъявить продавцу требование о возврате денежных средств, пояснили в пресс-службе.

Если такой срок прошел, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если проблема существенная. А прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано таковой, подчеркнули в ведомстве.

Теги: #санкции #деньги #гаджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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14.03.2022, 16:020 Псковичам рассказали, как оплатить услуги по обращению с ТКО в ГИС ЖКХ 14.03.2022, 15:570 Более 140 мастеров поучаствуют в конкурсе «Абилимпикс» в Пскове 14.03.2022, 15:510 Псковские таможенники пресекли контрабанду сигарет в Латвию на поездах 14.03.2022, 15:460 Не шалить с нечистой силой пообещали псковичи на молдавском празднике
14.03.2022, 15:390 Ремонт моста через реку Колотовка начался в Псковском районе 14.03.2022, 15:330 В Псковской областной филармонии и театре кукол отменили ковид-ограничения 14.03.2022, 15:300 Андрей Турчак: «Единая Россия» направит бригады специалистов для помощи Донбассу 14.03.2022, 15:270 Главврач Псковской межрайонной больницы заявила о снижении числа заболевших COVID-19
14.03.2022, 15:240 Схема движения трех автобусов изменится в Псковской области 14.03.2022, 15:182 В Москве отменяют масочный режим 14.03.2022, 15:000 ВТБ сохраняет льготный период по кредитным картам на уровне 110 дней 14.03.2022, 14:580 Стать вторым Китаем
14.03.2022, 14:480 Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты 14.03.2022, 14:440 Больницы смогут приобретать медизделия стоимостью до 1 млн рублей за единицу 14.03.2022, 14:310 Призыв не отдавать древние артефакты иноземцам опубликовали псковские архивисты 14.03.2022, 14:170 Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе исполнителей военной песни
14.03.2022, 14:060 «Постскриптум»: Что будет с экономикой и ценами? ВИДЕО 14.03.2022, 13:470 Псковские единороссы выполнили ряд наказов из народной программы 14.03.2022, 13:431 Группа «Чайф» выехала на гастроли в Псков из Великого Новгорода 14.03.2022, 13:323 Жителям Пскова предлагают рассказать о состоянии дорог в соцсетях
14.03.2022, 13:300 В ГИБДД напомнили псковичам о преимуществах онлайн-заявлений 14.03.2022, 13:270 Большинство участников опроса ПЛН беспокоят последствия экономических санкций 14.03.2022, 13:230 До +9 градусов ожидается в Псковской области 15 марта 14.03.2022, 13:120 Волейболистки Пскова стали лучшими на региональном чемпионате
14.03.2022, 13:040 Молодой человек похитил из кафе в Пскове ноутбук и деньги 14.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция новой программы «Постскриптум» 14.03.2022, 12:560 Интерактив: Дети на льду 14.03.2022, 12:550 Предприятие «Псковские теплосети» завело аккаунты в Telegram и VK
14.03.2022, 12:520 «Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности? ВИДЕО 14.03.2022, 12:492 Стало известно время действия запретов на стоянку во время уборки в Пскове 14.03.2022, 12:380 «Постскриптум»: Что будет с экономикой и ценами? 14.03.2022, 12:290 Десять медалей завоевали псковские дзюдоисты на межрегиональном турнире
14.03.2022, 12:240 Еще более 1200 жителей Псковской области вылечились от коронавируса 14.03.2022, 12:210 В Псковской области возбудили семь дел по фактам загрязнения воздуха 14.03.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 14.03.2022, 11:571 Пытавшийся украсть пачку сигарет пскович разбил окно в магазине
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Спецоперация на Украине

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