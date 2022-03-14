Общество

В школе N24 города Пскова начнут проводить экологические уроки

Экологические уроки начнут проводить в средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова города Пскова в рамках проекта «Экомышление». Такое решение директор учреждения Светлана Котова озвучила на презентации проекта, которая состоялась сегодня, 14 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Презентацию «Экомышления» в школе провел эколог, координатор проекта, руководитель Псковского отделения Российского экологического движения, член экспертного совета РЭД Сергей Елизаров.

На мероприятии присутствовали более 20 педагогов, работающих в учреждении. Сергей Елизаров рассказал им о целях проекта, об итогах его реализации в прошлом году, а также о том, как могли бы проходить уроки «Экомышления» в данной школе.

Эколог пояснил, что на таких уроках в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области детям объясняют правила сортировки мусора, помогают формировать полезные экологичные привычки, рассказывают об осознанном потреблении и проблемах экологии, проводят мастер-классы. Все дети после занятий получают эко-подарки от партнеров проекта, также в учреждениях устанавливают специальные урны для раздельного сбора мусора.

«Я думаю, такие уроки важно проводить в школе, чтобы формировать правильное отношение к экологии у детей, в раннем возрасте. Напомню, что в нашей школе уже проводили эко-уроки для первых классов, поэтому, я думаю, мы с удовольствием принимаем это предложение. Проект "Экомышление" - это и наш проект», - сказала после презентации Светлана Котова.

Добавим, что проект «Экомышление» реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Его партнерами являются, в частности, завод «Титан-Полимер», псковский «Горводоканал», великолукский завод электротехнического оборудования и другие.