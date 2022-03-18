Общество

За неуплату алиментов псковичке назначили 80 часов обязательных работ

За неисполнение судебного решения жительнице Псковского района назначили 80 часов обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы держат на контроле исполнительное производство в отношении псковички о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, а также обязанности в оформлении права общей долевой собственности.

«Помимо неуплаты алиментов своей дочери, мать не принимает никаких усилий для того, чтобы обеспечить ребенка жилой площадью, всеми способами уклоняясь от исполнения и какого-либо участия в жизни несовершеннолетней», – рассказали в управлении.

В принудительном порядке женщину доставили в отделение суда, составили четыре протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП (Уклонение от исполнения административного наказания) и назначили 80 часов обязательных работ.

«Если гражданка будет продолжать уклоняться от исполнения решения суда и уплаты алиментов, сумма которых достигает более 400 тысяч рублей, к ней будут применены иные меры принудительного исполнения. Ей может грозить уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)», – добавили приставы.