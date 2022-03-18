Общество

Технику почти на 70 миллионов рублей приобретут для тушения пожаров в Псковской области

Противопожарный лесной центр Псковской области в этом году получит технику по нацпроекту «Экология». Об этом сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на расширенном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которая прошла 17 марта под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Так, на выделенные средства (около 68 миллионов рублей) предполагается приобрести: две автоцистерны, три трактора на гусеничном шасси и седельный тягач с полуприцепом.

«Практически все конкурсы объявлены», - отметил руководитель комитета и добавил, что их результаты будут известны в ближайшее время. Михаил Ведерников заметил, что для продолжения планомерной модернизации противопожарной лесной службы необходимо приложить все усилия, чтобы полностью использовать выделенные средства.

«Сумма серьезная, мы с вами должны обеспечить результат», - отметил глава региона.

Также Виктор Мусатов доложил об общей готовности регионального центра к летнему пожароопасному периоду. Он напомнил, что прошлый сезон характеризовался положительной динамикой по ряду направлений работы специалистов: область стала одним из двух субъектов Северо-Запада России, где возгорания в лесах тушились в течение суток. Средняя площадь лесного пожара в регионе (около 0,9 гектара) - самая низкая по федеральному округу.

«Крупных лесных пожаров не допущено, ущерба объектам инфраструктуры и имуществу граждан не причинено, режим чрезвычайной ситуации не вводился», - сказал Виктор Мусатов.

В состав противопожарного лесного центра входит 11 лесопожарных станций, готовность техники и оборудования - 100%, продолжает работу диспетчерская служба. Определены планы по созданию лесных дорог и минерализованных полос. Планируется осуществлять наземное и авиационное патрулирование территорий. Запланированы учения со специалистами МЧС для выработки тактики по тушению лесных пожаров.

«Мы готовы оперативно реагировать на те угрозы, которые ожидают нас в течение пожароопасного периода», - резюмировал руководитель комитета.

Также в регионе применяется практика предупреждения лесных пожаров за счет оперативного тушения любых возгораний. В прошлом году специалисты центра ликвидировали 68 угроз. По итогам доклада Михаил Ведерников положительно оценил готовность специалистов к будущим вызовам. Также он поручил активнее задействовать социальные сети для профилактической работы по предупреждению палов травы и лесных пожаров.