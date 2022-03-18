Тысячу бутылок питьевой воды передал для беженцев Владимир Кузь

Тысячу бутылок питьевой воды передал для беженцев из Донбасса депутат Псковского областного Собрания, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь. Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.
Питьевую воду депутат доставил в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области, который находится на улице Конной, 2 в Пскове.
Напомним, в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса могут принять участие все желающие. В ресурсном центре принимают одежду, сухие детские смеси от 0 до 3 лет, детское питание, пластиковую посуду и другие вещи.