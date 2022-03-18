Общество

«Лезут с кулаками»: бездомные поселились в подъезде дома на Юбилейной в Пскове

Бездомные стали жить в первом подъезде дома №77б на улице Юбилейной в Пскове. Об этом сообщил местный житель на сайте губернатора.

«Уже на протяжении двух месяцев в ночное время в коридорах на лестничных площадках ночуют лица без определенного места жительства. Пьют курят, оставляют мусор, лезут с кулаками, угрожают проживающим, особенно это касается второго этажа. Около мусоропровода на втором и четвертом этажах устраивается туалет. Также постоянно ломается домофон, выбиваются двери, в ночное время шумят», — поделился мужчина.

Неоднократное обращения в полицию результатов не принесли, подчеркнул он. «5 марта жильцами трех квартир второго этажа было подано письменное заявление в полицию, так как 4 числа один из бездомных проявлял агрессию, оскорблял, угрожал жильцам. Однако ничего предпринято не было, ночью 5 числа на втором этаже ночевали двое бездомных, уйдя с утра, они оставили за собой мусор и устроили туалет у мусоропровода», — продолжил пскович.

«Просим немедленно разобраться со сложившейся проблемой. Дети боятся выходить в утреннее время в школу, так как бездомные спят в коридоре», — добавил он от лица жителей дома.

Ответ последовал от главы администрации Пскова Бориса Елкина. «Ваше обращение направлено для рассмотрения в УМВД России по городу Пскову. Управление уведомит вас о результатах проверки», — добавил мужчина.