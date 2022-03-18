Псковских родителей призвали сделать квартиры безопасными для детей

Родителям необходимо сделать свои квартиры максимально безопасными для детей: убрать подальше и повыше спички, свечи, зажигалки, прикрыть заглушками электрические розетки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
«Любой любящий, ответственный родитель беспокоится о здоровье и безопасности своего ребенка. Но одного беспокойства и любви недостаточно, чтобы оградить детей от происшествий, ведь они по природе любознательны, а из-за отсутствия жизненного опыта – бесстрашны», – пояснили специалисты.
В школе и в детском саду обучением пожарной безопасности занимаются профессионалы с опытом и соответствующими знаниями. Но и родители должны сделать все от них зависящее для того, чтобы ребенок не столкнулся с пожаром, а столкнувшись – не растерялся и знал, как действовать, отметили в ведомстве.
С ребенком нужно как можно чаще разговаривать на темы безопасности. При этом важно соблюдать меру и не слишком напугать его такими разговорами. Проще всего соблюсти баланс при помощи различных обучающих картинок, компьютерных презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов. Они не только помогут осознать опасность и не испугаться, но и за счет игрового момента будут способствовать лучшему запоминанию информации, продолжили в пресс-службе.
«Полезными будут также ролевые игры, когда родители и ребенок по очереди оказываются в ситуации "пожара" или "спасают" друг друга от него», – посоветовали в МЧС.
Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых. В случае возникновения пожара:
Подобные беседы сотрудники МЧС предлагают проводить регулярно, чтобы дети твердо знали, что такое пожар, чем он опасен, что нужно делать, если в доме что-нибудь загорелось, и чего, наоборот, делать нельзя, чтобы пожар не возник.