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Общество

Псковских родителей призвали сделать квартиры безопасными для детей

18.03.2022 22:50|ПсковКомментариев: 0

Родителям необходимо сделать свои квартиры максимально безопасными для детей: убрать подальше и повыше спички, свечи, зажигалки, прикрыть заглушками электрические розетки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Любой любящий, ответственный родитель беспокоится о здоровье и безопасности своего ребенка. Но одного беспокойства и любви недостаточно, чтобы оградить детей от происшествий, ведь они по природе любознательны, а из-за отсутствия жизненного опыта – бесстрашны», – пояснили специалисты.

В школе и в детском саду обучением пожарной безопасности занимаются профессионалы с опытом и соответствующими знаниями. Но и родители должны сделать все от них зависящее для того, чтобы ребенок не столкнулся с пожаром, а столкнувшись – не растерялся и знал, как действовать, отметили в ведомстве.

С ребенком нужно как можно чаще разговаривать на темы безопасности. При этом важно соблюдать меру и не слишком напугать его такими разговорами. Проще всего соблюсти баланс при помощи различных обучающих картинок, компьютерных презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов. Они не только помогут осознать опасность и не испугаться, но и за счет игрового момента будут способствовать лучшему запоминанию информации, продолжили в пресс-службе.

«Полезными будут также ролевые игры, когда родители и ребенок по очереди оказываются в ситуации "пожара" или "спасают" друг друга от него», – посоветовали в МЧС.

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых. В случае возникновения пожара:

  • нельзя пытаться тушить пожар самостоятельно;
  • нужно выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей;
  • если нет возможности выйти из квартиры – звать на помощь из окна или с балкона;
  • нужно позвонить по телефону «01» (с мобильного телефона «101» или по номеру службы спасения «112»);
  • нельзя прятаться от огня под кроватью и в шкафу – там пожарным сложно найти ребенка;
  • дым опасен, поэтому нужно быстро накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу;
  • если загорелась одежда – нужно падать на пол и тушить ее, катаясь по полу;
  • нельзя пользоваться лифтом (он может быть остановлен во время пожара).

Подобные беседы сотрудники МЧС предлагают проводить регулярно, чтобы дети твердо знали, что такое пожар, чем он опасен, что нужно делать, если в доме что-нибудь загорелось, и чего, наоборот, делать нельзя, чтобы пожар не возник.

Теги: #пожар #МЧС #профилактика
Источник: Псковская Лента Новостей
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