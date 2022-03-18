Общество

На вопросы псковичей о социальных выплатах ответила Елена Бибикова

На вопросы жителей Дновского, Дедовичского и Порховского районов ответила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова в ходе дистанционного приема граждан в региональном отделении партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сенатор ответила на вопросы о назначении и выплате социальных льгот, индексации пенсий, разъяснила порядок обращения за выплатами на детей от 8 до 16 лет для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Так, по инициативе президента России Владимира Путина теперь пособие смогут получать полные семьи с детьми от 8 лет и старше с учетом нуждаемости. Пособие будет назначаться с 1 апреля, а обратиться за ним можно будет с 1 мая.

Елена Бибикова также обсудила наиболее острые вопросы районов, в которых проживают граждане. По некоторым из обращений, в том числе по автобусному сообщению Дно - Порхов - Псков, по строительству инфраструктуры на территории земельных участков, выданных многодетным семьям, будет проводиться дополнительная работа.