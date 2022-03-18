Псковичи простились с погибшим на Украине ефрейтором Ильей Шешокиным

Псковичи простились с погибшим во время спецоперации на Украине ефрейтором Ильей Шешокиным. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в социальных сетях.
Фото: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»
«Проводили в последний путь еще одного военнослужащего Псковского территориального гарнизона», - отметил глава региона.
Михаил Ведерников принес соболезнования родным и близким военнослужащего.
«Родственникам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память нашим героям», - добавил губернатор.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.