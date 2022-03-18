Общество

Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мероприятия пройдут с 14 по 25 марта.

Традиционно организатором этого мероприятия выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области вместе с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полицейские призывают жителей региона проявить бдительность, ответственную гражданскую позицию и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по «телефону доверия» 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – 66-16-49.

Для получения консультации по вопросам лечения от наркозависимости и последующей реабилитации можн ообратиться по круглосуточному телефону 56-60-16 в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области».

«Помните, что ваша объективная и своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких!» - подчеркнули в УМВД.