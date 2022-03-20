Общество

Более 50 сервисов Пенсионного фонда доступны псковичам онлайн

Получить большинство услуг Пенсионного фонда можно, не обращаясь в клиентские службы, для этого потребуется только наличие подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и доступ в интернет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по региону.

Сейчас на сайте для граждан реализовано 54 сервиса. Для удобства все они разбиты по блокам. Основные из них:

- «Электронная трудовая книжка» (заказ справки о трудовой деятельности),

- «Индивидуальный лицевой счет» (подача заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства, получение информации о сформированных пенсионных правах и прочее),

- «Управление средствами пенсионных накоплений» (получение информации о страховщике по формированию пенсионных накоплений, о рассмотренных заявлениях и прочее),

- «Пенсии» (подача заявлений о назначении, доставке, восстановлении выплаты пенсии, о назначении срочной, единовременной выплат из средств пенсионных накоплений, заказ справки о произведенных выплатах и прочее),

- «Социальные выплаты» (подача заявлений о доставке социальных выплат; об отказе, о возобновлении, о предоставлении НСУ; о назначении ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным лицом и прочее),

-«Материнский (семейный) капитал - МСК» (подача заявлений о распоряжении средствами МСК и другое).

Часть сервисов на сайте ПФР доступны вне зависимости от наличия регистрации на портале госуслуг. Среди них: «Запись на прием» (позволяет записаться на прием в любую клиентскую службу Пенсионного фонда), «Обращение граждан» (для направления вопросов специалистам), «Найти клиентскую службу» и другие.

Кроме того, получить ряд государственных услуг Пенсионного фонда можно на портале госуслуг. Например, через портал производится прием заявлений на выплаты родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно беременным женщинам. Если по какой-то причине воспользоваться электронными сервисами не получается, то записаться на прием в Пенсионный фонд можно и по телефону.

Для жителей Псковской области запись осуществляется по телефонам, указанным на сайте ПФР в разделе «Гражданам - Контакты Отделения и клиентских служб».