Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в экологическом фоточеллендже

Стать участником экологического фоточелленджа приглашает Псковский городской молодежный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

21 марта в рамках недели экологии в центре стартовал фоточеллендж «Правило 6R». За шесть дней мероприятия участники познакомятся с правилами осознанного потребления, применят их на практике и получат за это полезные экологические призы от организаторов.

Согласно правилам фоточелленджа, каждый день с 21 по 26 марта включительно будет выходить пост с кодовым словом-заданием, согласно которому необходимо сделать фотографию и выложить ее в социальную сеть «ВКонтакте» с хештегом #неделяэкологииМЦ_2022. Участникам в этот момент важно открыть свой аккаунт для всех, чтобы организаторы конкурса смогли найти их фотоработы.

«Первое кодовое слово фоточелленджа – "RЕthink" ("ПЕРЕосмысли"). Это один из самых важных пунктов, так как изначально все исходит именно из нашего отношения к чему-либо, которое формирует уже наши действия», – рассказали организаторы конкурса.

Кодовое слово действует только один день, уточнили в учреждении.