Общество

Заболеваемость норовирусной инфекцией выросла в 14 раз в Псковской области

Заболеваемость норовирусной инфекцией выросла в 14 раз в Псковской области в 2021 году. Это следует из данных, опубликованных на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, по сравнению с 2020 годом, наблюдается рост заболеваемости ротавирусной инфекцией в два раза. В целом уровни заболеваемости рота- и норовирусной инфекцией превысили среднемноголетние значения на 4% и в 9,7 раз соответственно, отмечается в документе.

Очаги заболеваемости регистрировались в детских образовательных организациях, в том числе – среди их сотрудников.

В результате профилактических лабораторных обследований в 2021 году специалисты выявили 306 носителей ротавируса, 168 носителей норовируса и 29 заболевших астровирусом. Помимо этого, обнаружили 5 случаев заболевания сальмонеллой, 2 - шигеллой и 8 – энтеропатогенной кишечной палочкой.