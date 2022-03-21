Общество

Акцию «Мой безопасный путь» провели для детей в Пскове

Псковские полицейские и сотрудники железной дороги провели профилактическую акцию «Мой безопасный путь» в преддверии весенних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: Псковский линейный отдел МВД России на транспорте

Сотрудники отделения полиции по делам несовершеннолетних Инна Иванова и Наталья Васильева разъяснили школьникам и их родителям, что согласно правилам безопасности пересекать железнодорожные пути необходимо только в специально отведенных для этого местах. Они отметили, что очень важно внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами, и убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Сотрудник железнодорожной станции Анастасия Кузьмина напомнила ребятам, что большинство несчастных случаев приходится на время школьных каникул, поэтому в это время нужно быть наиболее внимательнее. Также она подчеркнула, что самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям и переход их в неустановленных местах.

Также организаторы акции напомнили об ответственности за противоправное поведение на стальных магистралях, о необходимости выключать музыку в наушниках, снимать капюшон и не говорить по мобильному телефону при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. А чтобы закрепить важную информацию, полицейские вручили детям и их родителям памятки.

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте напомнили:

необходимо пересекать железнодорожные пути только в специально оборудованных местах, поскольку тормозной путь поезда может составлять до 1 км; даже применив экстренное торможение, машинист не сможет остановить состав достаточно быстро;

перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов;

вблизи железной дороги нужно убрать наушники, снять капюшон: очень важно вовремя слышать сигнал приближающегося поезда.

На железной дороге запрещается следующее: