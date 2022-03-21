Общество

Личную безопасность осужденных обсудили на круглом столе в Пскове

Круглый стол «Безопасность уголовно-исполнительной системы: теория, практика, перспективы» собрал профессорско-преподавательский состав и курсантов Псковского филиала академии, а также обучающихся Пермского и Кузбасского институтов ФСИН России дистанционно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Участников научного мероприятия приветствовал начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Андрей Щербаков, который отметил, что тема, предложенная для дискуссии, в современных условиях как никогда актуальна: государственная политика направлена на решение вопросов безопасности, в том числе в уголовно-исполнительной системе.

«Подходы к организации безопасности объектов УИС меняются за счет современных инженерно-технических средств охраны и надзора, о чем курсанты смогут подробно узнать от практических работников, принимающих участие в круглом столе, и внести свои предложения по теме дискуссии», – сказал Андрей Щербаков и пожелал им интересной плодотворной работы.

В ходе научного мероприятия обсуждались теоретические и прикладные аспекты современного состояния и проблемы обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ, вопросы подготовки персонала учреждений и органов УИС РФ к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.