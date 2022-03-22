Общество

Отправить книги на Донбасс предлагают жителям Псковской области

Принять участие в акции «Книги – Донбассу» могут жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Любой желающий может принести книги в региональную общественную приемную «Единой России» на улице Гоголя, 9 (телефон для связи 8 (8112) 66-25-12) или в местную приемную в своем районе.

«Единая Россия» организует сбор книг на русском языке для последующей отправки в Луганскую и Донецкую народные республики. О необходимости пополнить книжный фонд сообщила заместитель правительства ЛНР Анна Тодорова на встрече в Государственной Думе.

«Потребность у жителей Донбасса в литературе высокая. Поэтому своевременно и очень важно помочь нашему братскому народу: для них эти книги станут как глоток свежего воздуха», - отметила координатор проекта «Культура малой Родины», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, не хватает не только книг на русском языке, но и учебников. Она подчеркнула, что принести книги можно в любом количестве. Вместе с волонтерами, студентами их подготовят к отправке, сформируют комплекты литературы для школьных и для обычных библиотек.

«В дальнейшем, используя опыт партпроекта "Культура малой Родины" в создании модельных библиотек, можно будет распространить его и в республиках», - сказала Ольга Казакова.

В свою очередь глава комиссии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что принести книги можно в общественные приемные партии.

«Очень важно вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде, например, читать художественную литературу на русском языке – то, чего их пыталась лишить украинская власть. Из библиотек были насильно изъяты все до одной книги на русском языке, зато завезены книги на испанском, итальянском. Мы приглашаем присоединиться к акции «Книги - Донбассу» всех желающих. Уверена: благодаря нашим совместным усилиям дети в Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать любимые детские книжки на русском языке», - сказала Анна Кузнецова.

Она также отметила, что акцию уже поддержали многие уполномоченные по правам ребенка в регионах.

Пункты приема книг работают также в Великих Луках на улице Некрасова, 10, телефон для связи 8(81153) 4-80-11. Узнать адреса пунктов сбора в районах можно здесь.