Общество

Вопросы трудовой занятости Псковской области обсудят на совещании

Комитет по труду и занятости Псковской области в онлайн-формате проведет семинар-совещание на тему «Взаимодействие работодателей и службы занятости в реалиях сегодняшнего дня» 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На мероприятии планируется обсудить ряд вопросов, которые, в частности, касаются функционала единой цифровой платформы «Работа в России», возможности изменения структуры занятости и проведения оперативных мониторингов, правового регулирования социально-трудовых отношений с иностранными гражданами, приема на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В роли спикеров пригласили представителей управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, Государственной инспекции труда в Псковской области, Псковского областного совета профессиональных союзов, Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов».

Для участия в мероприятии приглашаются руководители и представители организаций региона. Для этого необходимо подать заявку в произвольной форме на адрес электронной почты: nv.tudakova@trud.pskov.ru с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, контактного телефона и адреса электронной почты.