Общество

Начальник отдела снабжения псковского «Экопрома» рассказал об адаптации на работе

Начальник отдела снабжения Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Максим Бойков рассказал об этапе адаптации на рабочем месте. Запись об этом размещена в группе регоператора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мехуборка Псков / «ВКонтакте»

Максим Бойков работает в компании почти два года. Пришел на должность кладовщика, спустя полтора года возглавил отдел снабжения. До прихода в «Экопром» работал в сервисе, занимался автозапчастями.

«Даже несмотря на то, что я перешел с легковых автомобилей на грузовые, адаптация прошла успешно, я быстро влился в рабочий процесс. У нас на обслуживании много автомобилей. В их работе, устройстве и установках я понимаю абсолютно все. Еще будучи кладовщиком, я занимался выдачей на складе всего необходимого, а сейчас уже занимаюсь снабжением целого филиала от бумаги и перчаток до специальных запчастей, которые идут к нам напрямую с Японии, Швеции, Турции. Работа есть всегда, даже в выходные. Ведь никогда не знаешь, что может сломаться и что необходимо приобрести в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить выход машины на маршрут, а от этого зависит чистота нашей области и качество оказываемой услуги. Если у нас в городе или области чего-то нет, то в этот же день отправляем машину в Москву или Питер», - прокомментировал Максим Бойков.

Его рабочий день на базе в деревне Уграда начинается в 7.00. На выпуске автомобилей Максим Бойков выдает водителям необходимые технические жидкости, экипировку и рабочий инструмент для экипажей, запчасти для слесарей и ремонтников. После чего отрабатывает поступающие заявки на запчасти от главного механика, от других отделов на снабжение всем необходимым, сам лично ездит за деталями.

«Мой рабочий день не похож на все остальные, что каждый раз рождает больший интерес к работе, дает новые знакомства и возможности», - подытожил Максим Бойков.