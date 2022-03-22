Фестиваль русской музыки завершился концертом в Пскове. ФОТО

Заключительный концерт фестиваля русской музыки проходит в Псковской областной филармонии сегодня, 22 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На концерте-закрытии 48 фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова выступает Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
В программе концерта:
- Дмитрий Шостакович, 2 пьесы для струнного октета, сочинение 1.
- Петр Чайковский, Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром, сочинение 33.
- Сергей Рахманинов, Симфония №1 ре минор, сочинение 13, в 4-х частях: I Grave — allegro non troppo (ре минор), II Allegro animato (фа мажор), III Larghetto (си бемоль мажор), IV Allegro con fuoco (ре мажор).