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Общество

Фестиваль русской музыки завершился концертом в Пскове. ФОТО

22.03.2022 19:30|ПсковКомментариев: 0

Заключительный концерт фестиваля русской музыки проходит в Псковской областной филармонии сегодня, 22 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На концерте-закрытии 48 фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова выступает Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

 

В программе концерта:

  • Дмитрий Шостакович, 2 пьесы для струнного октета, сочинение 1.
  • Петр Чайковский, Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром, сочинение 33.
  • Сергей Рахманинов, Симфония №1 ре минор, сочинение 13, в 4-х частях: I Grave — allegro non troppo (ре минор), II Allegro animato (фа мажор), III Larghetto (си бемоль мажор), IV Allegro con fuoco (ре мажор).
Теги: #концерт #музыка #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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