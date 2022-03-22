Общество

Бесплатную юридическую помощь окажут псковичам 25 марта

Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 25 марта на базе региональной и местных общественных приемных партии совместно с псковским региональным отделением «Ассоциации юристов России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Роассия»

Псковичи смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования в ходе личных встреч, а также в ходе общения через социальные сети и мессенджеры.

Юристы проведут прием в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 8.

Запись на прием проводится по телефону: 8 (8112) 66-25-12.