Общество

Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области

Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области 21 марта с экзамена по литературе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с единым расписанием экзаменов в этот день проходил ЕГЭ по трем предметам: литература, география и химия. Всего один выпускник прошлых лет участвовал в экзамене по литературе. В текущем году количество участников ЕГЭ, зарегистрированных на досрочный период, в пять раз меньше, чем в 2019 году. Тогда экзамен по литературе сдавали пять человек, а в 2022-м - один.

Уменьшение числа участников досрочного периода, возможно, связано с тем, что в 2020 и 2021 годах досрочный период ЕГЭ не проводился в связи с особенностями проведения ГИА, установленными на эти годы правительством РФ, сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Не все предметы сдают выпускники в досрочный период. В Псковской области досрочно будут сдавать экзамены по математике, обществознанию, русскому языку, английскому языку, истории и литературе. Выпускники прошлых лет, которым в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования можно сдавать ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода, зарегистрировались на резервные дни. Таких выпускников будет более 200 человек, уточнил исполняющий обязанности председателя комитета Андрей Ермаков.

Досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, в нем примут участие 15 выпускников прошлых лет. Следующий экзамен - по русскому языку - будут сдавать 7 участников 24 марта.