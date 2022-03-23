Общество

Как открыть и развивать некоммерческую организацию, расскажут псковичам

День открытых дверей НКО пройдет в Пскове 2 апреля с 12.00 до 19.00 на базе проектного офиса «Команда 2018» представители некоммерческого сектора экономики будут знакомить жителей региона со своими услугами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В рамках мероприятия будет организована работа семи тематических секций. Разговор в них пойдет про дополнительное образование, экологическое просвещение и зоозащиту, социальную защиту, ограничения по здоровью, культуру и туризм, спорт и ЗОЖ.

Представители НКО проконсультируют гостей по интересующим направлениям, а также расскажут, как открыть и развить свою некоммерческую организацию, которая приносила бы пользу детям, родителям и молодежи в разных сферах жизни. Речь пойдет и о грантовой поддержке НКО.

Мероприятие проводится с целью развития гражданского общества на территории региона, а также поддержки населения в области оказания социальных услуг.