Общество

Антитеррористическую безопасность образовательных учреждений обсудили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое в этом году заседание региональной антитеррористической комиссии сегодня, 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Участники совещания рассмотрели вопросы, связанные с комплексом мер по обеспечению антитеррористической безопасности объектов транспорта, торговых центров, учреждений образования, а также социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей.

Повышенное внимание собравшиеся уделили сфере образования. В прошлом году на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности объектов образования направили 39 миллионов рублей. Сейчас почти все учреждения образования имеют ограждение, оснащены системой видеонаблюдения, пришкольные территории охвачены системой наружного освещения.

Тем не менее, отметил Михаил Ведерников, работу по обеспечению антитеррористической защищенности учебных заведений необходимо усилить. На эти цели, по решению губернатора, выделят дополнительное финансирование, которое позволит в полной мере закрыть наиболее острые направления в части установки ограждения, специализированных инженерно-технических систем.

Также члены АТК обсудили работу с молодежью, выявление факторов, способствующих формированию склонности к насилию, суицидальному и деструктивному поведению. Участники заседания сошлись во мнении, что в образовательных учреждениях региона должна быть усилена работа педагогов-психологов, социальных педагогов, медиаторов. Необходимо обеспечить грамотную переподготовку или повышение квалификации таких специалистов.

Глава региона поддержал целый ряд предложений, которые связаны с корректировкой социально-психологического тестирования, созданием онлайн-сервиса психологической помощи молодым людям, а также проведением исследования молодежной среды, чтобы трансформировать подходы к работе с этой группой.

Обсуждая готовность к предстоящему оздоровительному сезону, председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил, что в оздоровительной кампании примут участие около 10 тысяч ребят области. Он доложил, что все загородные лагеря обеспечены системой тревожной сигнализации, проработан вопрос организации пропускного режима, установлены ограждения и освещение территорий лагерей в ночное время. Основные мероприятия по обеспечению безопасности этих объектов будут полностью завершены до июня текущего года, то есть до начала первой смены, заверил председатель комитета.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев доложил о завершении работы по формированию паспортов безопасности и антитеррористической защищенности крупных торговых центров области, усилении работы системы оповещения и видеофиксации. Глава региона отметил, что информация по ТЦ, которые не торопятся с категорированием и паспортизацией объектов, будет направлена в областную прокуратуру.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил проработать вопрос установки на входах в ТЦ стационарных металлодетекторов для проверки посетителей. Глава региона добавил, что тем торговым центрам, где такие устройства будут оперативно установлены, будут оказаны дополнительные меры поддержки.