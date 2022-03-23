Общество

Лучшим работникам сферы ЖКХ вручили награды Пскове

Лучшим специалистам предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства Псковской области вручили ведомственные и региональные награды. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония с участием заместителя губернатора Василия Осипова прошла сегодня, 23 марта.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Василий Осипов поздравил с прошедшим профессиональным праздником - Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства - и обратил внимание, насколько важную роль специалисты этой сферы играют в современной жизни. «Эта отрасль легкой никогда не была, никогда легкой и не будет. В нашей сфере многое зависит от конкретных людей. Пока есть такие специалисты, как вы, мы решим все задачи. Спасибо за ваш труд», - заметил вице-губернатор.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов также присоединился к поздравлениям: «Независимо от должности, вы и ваши коллеги — большие молодцы. Хочу поблагодарить за годы работы в эмоционально сложной сфере. Нам редко говорят „спасибо“. Тем не менее, вы каждый день делаете очень важную работу. Учитывая ваш опыт и профессионализм, мы справимся со всеми трудностями».

За многолетний добросовестный труд Василий Осипов вручил специалистам благодарности и почетные грамоты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также благодарственные письма администрации Псковской области. Почетной грамотой губернатора области наградили директора великолукского муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» Евгения Шумайлова.

С полным списком награжденных работников предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства можно ознакомиться здесь.