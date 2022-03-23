Общество

Назначен новый советник псковского губернатора

Уроженец Гдовского района Алексей Васильев назначен советником губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на общественных началах. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте главы региона.

«Алексей Викторович – подполковник запаса, службу проходил в органах безопасности РФ, ветеран боевых действий. До призыва на военную службу работал в системе образования и органах муниципальной власти Гдовского района», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников и Алексей Васильев на встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в районе и проблемные вопросы которые волнуют жителей - состояние сферы ЖКХ, строительство новой школы и многое другое.

«В Гдовском районе благодаря реализации нацпроектов строятся ФАПы и активно ремонтируются дороги, проводится ремонт дома культуры в Смуравьево-2. Важно, чтобы и сами жители участвовали в благоустройстве своей малой родины – хорошим примером служит развитие ТОСов», - продолжил глава региона.

Реализация как крупных федеральных проектов, так и местных инициатив требует внимательного сопровождения, подчеркнул губернатор. «Поэтому я рад, что Алексей Викторович выразил готовность включиться в работу. Желаю успехов», - добавил Михаил Ведерников.